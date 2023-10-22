В одной из областей Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины вечером 22 октября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги в области начал звучать в 21:03 (совпадает с московским временем). Также украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале сообщило о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

В ночь на 22 октября в Киевской области также была объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги в регионе был объявлен в 00:01.

Накануне, 21 октября, сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях страны.