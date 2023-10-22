Воздушную тревогу объявили в Киевской области

Воздушную тревогу объявили на территории Киевской области

Воздушная тревога объявлена в Киевской области, пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно информации ведомства, сигнал тревоги в регионе был объявлен в 00:01 (совпадает с московским временем).

Накануне, 21 октября, сигнал тревоги прозвучал в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях страны.

16 октября президент России Владимир Путин заявил, что есмотря на то что Киев готовит наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление ВСУ провалилось полностью. По его словам, то, что сейчас происходит на всем протяжении соприкосновения, называется активной обороной с улучшением положения на отдельных участках.