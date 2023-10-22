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05:50, 22 октября 2023Мир

В США рассказали о «циничной политической игре» Байдена ради помощи Украине

Республиканец Шмитт: сенат США не одобрит общий пакет помощи Израилю и Украине
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Jonathan Ernst / Globallookpress.com

Американский сенатор-республиканец Эрик Шмитт в эфире телеканала Fox Business заявил, что сенат США не одобрит запрошенный президентом Джо Байденом общий пакет помощи Израилю и Украине.

Политик рассказал, что таким образом глава Белого дома ведет «очень циничную политическую игру», он пытается воспользоваться поддержкой Израиля ради того, чтобы протащить менее популярный проект финансирования для Киева.

Шмитт указал, что каждый из пакетов помощи следует рассматривать отдельно и создавать разные законопроекты, поскольку у каждой из стран есть свои особенности, проблемы и реалии на поле боя, свои шансы на успех.

19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов.

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк заявил, что этих средств будет недостаточно для финансирования нужд страны.

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      Марина Совина
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