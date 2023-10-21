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22:07, 21 октября 2023Мир

На Украине заявили о недостаточном финансировании от США

Депутат Рады Железняк: Киеву не хватит средств, запрошенных Байденом у Конгресса

Фото: President of Ukraine / Globallookpress.com

Cредств, которые американский президент Джо Байден запросил у Конгресса для Украины, будет недостаточно для финансирования нужд страны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в Telegram-канале.

По его словам, США решили выделить Украине 61,4 миллиарда долларов на период с ноября 2023 года по ноябрь 2024-го. Как уточнил депутат, этими деньгами надо «закрыть почти год» или 13 месяцев.

«На прямую бюджетную поддержку там заложено 11,8 миллиарда долларов. А мы сейчас готовим бюджет 2024 года, где нужно 42,9 миллиарда долларов и 30 процентов из этого — 12,87 миллиарда долларов — должно было идти из США», — заявил он о недостаточном финансировании. Политик посчитал, что Киеву не будет хватать 2 миллиардов долларов.

19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов.

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