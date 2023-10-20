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17:39, 20 октября 2023Мир

Байден запросил у Конгресса денег для Украины и Израиля

Байден запросил у Конгресса 61,3 миллиарда долларов для Украины и Израиля

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что проект бюджета включает в себя помимо финансирования Израиля и Украины средства на обеспечение безопасности границ, помощь беженцам, меры по противодействию Китаю. По мнению издания, Байден рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий, так как проект отвечает интересам обеих сторон.

Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией». По его мнению, такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.

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      Максим Габриелян
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