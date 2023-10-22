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22:55, 22 октября 2023Бывший СССР

В Вышгороде Киевской области произошли взрывы

ТСН: в Вышгороде Киевской области произошли взрывы

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

В городе Вышгород Киевской области произошли взрывы, сообщает украинское издание ТСН в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье в регионе была объявлена воздушная тревога. Также тревога объявлялась и в ночь на 22 октября.

В целом воздушная тревога в различных украинские областях, а иногда.и по всей стране, объявляются почти каждую ночь уже на протяжении года. В ежедневном режиме российская армия наносит удары по объектам инфраструктуры, военной связи. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту в октябре прошлого года. За ним, как считает российские власти, стоят украинские спецслужбы.

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      Марина Совина
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