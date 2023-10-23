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09:42, 23 октября 2023Ценности

51-летняя бывшая участница Spice Girls показала фигуру в купальнике

Фото: @gerihalliwellhorner

Бывшая участница группы Spice Girls Джери Хорнер (до замужества — Халлиуэлл) показала поклонникам внешность в пляжном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя британская исполнительница отправилась с семьей в Остин, США, где они решили посмотреть на черепах. На размещенных снимках знаменитость предстала в слитном белом купальнике на одно плечо, который подчеркивал ее стройную фигуру. Также звезда позировала в мятных мини-шортах и белой блузке с пышными рукавами.

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Поклонники сделали певице комплименты в комментариях. «Выглядишь потрясающе!», «Великолепная», «Прекрасная фигура! Сколько ты тренируешься?», «Ты по-прежнему моя самая любимая участница Spice Girls», — заявили юзеры.

Ранее в октябре американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес сняли в откровенном виде на публике. Знаменитость вышла на подиум в черном костюме, который состоял из расклешенной мини-юбки и укороченной блузки, украшенной объемными белыми розами. При этом артистка подняла подол наряда и продемонстрировала присутствующим бедра и трусы.

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      Карина Черных
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