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11:16, 20 октября 2023Ценности

Дженнифер Лопес подняла юбку на публике и показала нижнее белье

Кадр: @staskaranikolaou

Американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес сняли в откровенном виде на публике. Соответствующая публикация появилась в сторис Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модели Анастасии Караниколау.

54-летняя звезда продемонстрировала на модном показе новую коллекцию нижнего белья This Is Me Now, созданную совместно с итальянским брендом Intimissimi. После дефиле манекенщиц знаменитость вышла на подиум в черном костюме, который состоял из расклешенной мини-юбки и укороченной блузки, украшенной объемными белыми розами.

При этом артистка подняла подол наряда и продемонстрировала присутствующим бедра и трусы. Затем Лопес завершила шоу поклоном.

Ранее в октябре американская актриса кино и телевидения, бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в откровенном образе для американского журнала Bustle. Так, она надела прозрачный топ и бюстгальтер бренда Gucci, капроновые колготки, стринги, остроносые туфли Ferragamo на высоких каблуках и украшения Tiffany & Co.

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      Карина Черных
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