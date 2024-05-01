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16:03, 1 мая 2024Мир

Раскрыто число пострадавших при обрушении автомагистрали в Китае

CCTV: при обрушении автомагистрали на юге Китая погибли 24 человека

Фото: Joyce Zhou / Reuters

Число пострадавших при обрушении скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая выросло до 54, 24 из них не выжили. Данные о последствиях происшествия раскрыли местные власти, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

По состоянию на 15:00 по местному времени (10:00 по московскому), под завалами обнаружено 20 автомобилей. 30 из 54 пострадавших госпитализированы. На месте инцидента продолжаются работы по ликвидации последствий, отметили власти.

Скоростная автомагистраль, которая ведет из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь, обрушилась 1 мая около 2:10 по местному времени (21:10 30 апреля по московскому времени). Движение машин по трассе было приостановлено. Ранее сообщалось, что под завалами оказались 18 автомобилей, а в больницы отправили 31 человека.

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      Нина Ташевская
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