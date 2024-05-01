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16:06, 1 мая 2024Россия

В Совфеде отреагировали на переброску Польшей техники к границе с Россией

Сенатор Карасин назвал провокацией переброску Польшей техники к границе с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Переброска Польшей военной техники к границе с Россией в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024 выглядит как провокация, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. На действия Варшавы он отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Не в первый раз польское военное и, видимо, политическое руководство стремится обострить ситуацию в этом районе Европы. Я не совсем понимаю, зачем они это делают — то ли для подтверждения своей "решимости", то ли для того, чтобы придать импульсы для государств НАТО активнее помогать Украине. Но делается это с больной головы и не приведет ни к чему хорошему ни для граждан Польши, ни для окружающих государств. Мы, естественно, думаю, будем относиться к этому с должным вниманием и давать соответствующие политические характеристики», — поделился мнением сенатор.

Иначе как провокационными такие действия назвать нельзя

Григорий Карасинроссийский сенатор

Ранее командование Вооруженных сил Польши предупредило о массовой переброске военной техники на север страны, в том числе к границе с Россией. Власти страны объяснили, что это необходимо для учений НАТО Steadfast Defender 2024.

«Будьте особенно осторожны в ближайшее время, так как на маршруте могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация пройдет с 4 по 6 мая в регионах Западно-Поморского, Поморского и Варминско-Мазурского воеводств», — говорится в сообщении.

Учения Steadfast Defender 2024 проходят с февраля по май. В них принимают участие представители более чем 30 стран альянса и более 90 тысяч военнослужащих. Маневры проводят в разных европейских государствах. Это самые крупные учения со времен холодной войны.

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