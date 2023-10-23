Администрация Эрдогана опровергла выдворение руководства ХАМАС

Администрация президента Турции Эрдогана опровергла выдворение руководства ХАМАС

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения, согласно которым якобы из страны было выдворено руководство исламистской группировки ХАМАС. Об этом передает РИА Новости.

«Сообщения о том, что "президент Турции приказал высокопоставленным членам ХАМАС немедленно покинуть Турцию", абсолютно не соответствуют действительности. Не верьте лжи», — рассказал представитель администрации турецкого президента.

Заявление стало реакцией на слухи, согласно которым из Турции был выгнан лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания, который оказался в стране на момент возобновления конфликта между Израилем и Газой 7 октября.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что ХАМАС на переговорах с турецкой стороной выдвинуло требования для начала процесса обмена пленными с Израилем. По мнению представителей исламистского движения, нужна спокойная обстановка.

