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17:39, 23 октября 2023Мир

Администрация Эрдогана опровергла выдворение руководства ХАМАС

Администрация президента Турции Эрдогана опровергла выдворение руководства ХАМАС

Фото: Presidential Press Office / Handout / Reuters

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения, согласно которым якобы из страны было выдворено руководство исламистской группировки ХАМАС. Об этом передает РИА Новости.

«Сообщения о том, что "президент Турции приказал высокопоставленным членам ХАМАС немедленно покинуть Турцию", абсолютно не соответствуют действительности. Не верьте лжи», — рассказал представитель администрации турецкого президента.

Заявление стало реакцией на слухи, согласно которым из Турции был выгнан лидер политбюро ХАМАС Исмаил Хания, который оказался в стране на момент возобновления конфликта между Израилем и Газой 7 октября.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что ХАМАС на переговорах с турецкой стороной выдвинуло требования для начала процесса обмена пленными с Израилем. По мнению представителей исламистского движения, нужна спокойная обстановка.

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      Максим Габриелян
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