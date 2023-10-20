Стала известна позиция ХАМАС в вопросе обмена пленными

МИД Турции: ХАМАС считает, что для обмена пленными нужна спокойная обстановка

Палестинское движение ХАМАС заявило Турции на переговорах, что для начала обмена процесса пленными с Израилем нужна спокойная обстановка. Об этом сообщает глава МИД Турции Хакан Фидан в беседе с телеканалом TRT Haber.

Фидан уточнил, что ряд стран обратились к Анкаре с просьбами помочь в освобождении пленных.

«ХАМАС во время встречи с нами заявило, что для реализации инициатив необходима спокойная обстановка и определенный процесс», — подчеркнул дипломат.

Министр уточнил, что страна «прикладывает усилия в этом направлении».

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.