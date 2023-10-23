Боец «Азова» предстанет перед судом за расстрел четверых взрослых и ребенка

В ДНР осудят бойца «Азова», расстрелявшего четверых взрослых и ребенка

В Донецкой народной республике (ДНР) перед судом предстанет стрелок 1-го отделения взвода разведки отдельного отряда спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Артур Ниверчук, расстрелявший пятерых людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По версии следствия, в марте 2022 года в Мариуполе Ниверчук и его сослуживцы по команде командира не менее 60 раз выстрелили из автомата в машину с белыми лентами, обозначающими, что внутри находятся мирные жители. В результате были убиты мужчина, женщина и малолетний мальчик.

Через месяц Ниверчук расправился еще с двумя мирными жителями. Находясь на наблюдательной позиции в двухэтажном жилом доме, он заметил в многоэтажке напротив двух мужчин и доложил командованию. По его приказу Ниверчук произвел не менее 10 выстрелов из подствольного гранатомета в мариупольцев.

От полученных ранений все пять человек скончались на месте.

Бойца обвиняют по пунктам «а», «в», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум и более лицам, малолетнего, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти»), а также 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил бойца «Азова» Максима Субботина к 16 годам колонии за разбойное нападение.