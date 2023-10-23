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15:46, 23 октября 2023Забота о себе

Бритни Спирс раскрыла причину любви к голым фото

Бритни Спирс заявила, что голые селфи помогают ей почувствовать себя сексуальной

Фото: Face to face / Globallookpress.com

Американская певица Бритни Спирс призналась, что откровенные фото и видео помогают ей почувствовать себя привлекательной и сексуальной. Причину любви к голым селфи знаменитость раскрыла в своей книге мемуаров «Женщина во мне», пишет издание New York Times.

Отвечая на вопрос, почему она так часто выкладывает в соцсети снимки и видео, на которых изображена почти без одежды или полностью обнаженной, Спирс заявила, что таким образом повышает свою самооценку. 41-летняя поп-исполнительница рассказала, что устала от позирования профессиональным фотографам, поэтому предпочитает фотографировать себя сама.

Я знаю, что многие люди не понимают, почему я люблю фотографировать себя обнаженной. Но если бы их тоже тысячи раз фотографировали другие, если бы в них так же тыкали пальцами и заставляли позировать ради одобрения других людей, они бы меня поняли. Я получаю удовольствие от того, что позирую в том виде, в котором сама себя чувствую сексуально

Бритни Спирс
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Известно, что откровенные фотографии и видео странных танцев Спирс спровоцировали ее конфликт с сыновьями. В 2022 году 18-летний Престон и 17-летний Джейден сообщили, что не хотят общаться с матерью, потому что им не нравится, что она пытается привлечь к себе внимание подобным образом.

Ранее Бритни Спирс в своих мемуарах назвала «переломным моментом» жизни интервью с Дайаной Сойер после расставания с Джастином Тимберлейком. Певица отметила, что в тот момент была опустошена разрывом, который инициировал певец посредством смс, а журналистка спросила ее, что она сделала с Тимберлейком, что «причинило ему столько боли».

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      Наталья Обрядина
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