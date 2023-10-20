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16:30, 20 октября 2023Культура

Певица Бритни Спирс назвала «переломный момент» в своей жизни

Бритни Спирс назвала «переломным» интервью после расставания с Тимберлейком

Фото: Vivien Killilea / Getty Images for GLAAD

Американская певица Бритни Спирс назвала переломный момент в своей жизни интервью с Дайаной Сойер после расставания с Джастином Тимберлейком. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на новые мемуары поп-звезды «Женщина во мне».

В своей книге Спирс отметила, что была опустошена разрывом, которое инициировал Тимберлейк посредством СМС-сообщения. Исполнительница добавила, что в тот период мечтала уйти из музыкальной индустрии.

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Исполнительница отметила, что после раскола звездной пары СМИ изображали ее как «блудницу, разбившую сердце золотого мальчика Америки». Спирс вспомнила, как во время того, как она пыталась справиться с горем, ее отец Джейми Спирс и команда менеджеров артистки заставили ее дать интервью Дайане Сойер, которое в конечном итоге стало для нее переломным моментом. Знаменитость отметила, что Сойер тогда спросила ее, что она сделала с Тимберлейком, что причинило ему «столько боли».

Ранее Бритни Спирс обвинила певца Джастина Тимберлейка, в отношениях с которым состояла с 1999 по 2002 год, в изменах. В той же автобиографической книге артистка поведала, что во время ее романа с артистом Тимберлейк встречался с еще одной знаменитостью.

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      Сергей Равин
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