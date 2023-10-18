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15:29, 18 октября 2023Культура

Бритни Спирс обвинила Джастина Тимберлейка в изменах

Бритни Спирс обвинила Джастина Тимберлейка в изменах с другой знаменитостью

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Американская певица Бритни Спирс обвинила исполнителя Джастина Тимберлейка, в отношениях с которым состояла с 1999 по 2002 год, в изменах. Об этом сообщает TMZ.

В своих мемуарах под названием «Женщина во мне» артистка поведала, что во время ее романа с певцом Тимберлейк строил отношения с еще одной знаменитостью. Имя любовницы артиста Спирс предпочла не раскрывать, заявив о том, что сейчас у этой женщины есть своя семья и певица не хочет ставить ее близких в неловкое положение.

Издание отмечает, что после окончания романа с исполнительницей Тимберлейк выпустил песню Cry Me a River, которая была посвящена ссоре с его бывшей возлюбленной. Тогда многие поклонники предположили, что Спирс изменила артисту.

Ранее певица рассказала об аборте, сделанном во время отношений с Тимберлейком.

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    Анастасия Астахова
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