Депутата Госдумы призвали проверить за слова об уничтожении 20 процентов россиян

Депутата Госдумы призвали проверить за фразу об уничтожении 20 процентов россиян

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский призвал генерального прокурора Игоря Краснова провести проверку слов депутата Государственной Думы Андрея Гурулева об уничтожении 20 процентов россиян, не поддерживающих президента страны Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте политической партии.

Петербургский депутат полагает, что данная фраза Гурулева является призывом к убийствам граждан из-за их политических взглядов. По словам Вишневского, это «бесчеловечные и явно противозаконные призывы», которые направлены на разжигание ненависти.

В связи с этим он призвал Генеральную прокуратуру организовать проверку и на основе ее результатов обратиться в парламент для обсуждения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев высказался об «оставшейся гнили» в российском обществе, призвав «как-то уничтожить» ее в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «Я бы хотел, чтобы в нашем обществе, которое на 80 процентов доверяет президенту, вся эта гниль, которая осталась, она была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — сказал парламентарий.