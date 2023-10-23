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14:34, 23 октября 2023Забота о себе

Диетолог перечислила вызывающие зависимость продукты

Диетолог Соломатина: фастфуд вызывает зависимость из-за гормонов удовольствия

Фото: Phillip Goldsberry / Unsplash

Фастфуд может вызывать у человека зависимость, как и сладкая газированная вода, предупредила диетолог Елена Соломатина. Вызывающие привыкание продукты она перечислила в беседе с News.ru.

По словам Соломатиной, сладкая газировка, чипсы, фастфуд, кондитерские изделия и копченая колбаса стимулируют выработку гормонов удовольствия, так как содержат соль, усилитель вкуса глюконат натрия, крахмал и сахар. «Получается легкий наркотический эффект, человеку хочется еще и еще. Газировка раздражает стенки желудка, все попадает в кровь и моментально дает человеку энергию», — объяснила Соломатина.

Она добавила, что сахар влияет на организм очень быстро: он повышает уровень глюкозы в течение 20 минут. А растворенный в воде сахар действует еще быстрее. Легкую эйфорию, подчеркнула диетолог, можно испытать и от некоторых натуральных продуктов, к примеру, сыра и красного вина.

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Ранее Соломатина рассказала, что метеозависимый человек может чувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если откажется от употребления продуктов, содержащих трансжиры, сахар и соль. Эксперт отметила, что недомогание при смене погоды, сопровождаемой перепадами атмосферного давления, чаще всего возникает у людей с определенными заболеваниями.

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      Александра Лисица
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