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02:35, 23 октября 2023Забота о себе

Названы запрещенные для метеозависимых продукты

Диетолог Соломатина посоветовала метеозависимым отказаться от копченого

Фото: Reuters

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что метеозависимый человек может чувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если откажется от употребления продуктов, содержащих трансжиры, сахар и соль. Ее слова приводит радио Sputnik.

Эксперт отметила, что недомогание при смене погоды, сопровождаемой перепадами атмосферного давления, чаще всего возникает у людей с определенными заболеваниями. Такая реакция означает, что система адаптации организма к условиям окружающей среды нарушена. Соломатина уточнила, что в основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам врача-диетолога, метеозависимым следует соблюдать особую диету, чтобы улучшить состояние своего здоровья. Эксперт рекомендует исключить из рациона трансжиры — жареное, копченое, маргарин. Также необходимо отказаться от продуктов с добавленным сахаром и изделий из белой муки — все это серьезно вредит сосудам. Также лучше отказаться от употребления соли, так как она задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления.

При этом, когда в воздухе понижено содержание кислорода при перепадах атмосферного давления, у некоторых людей может ухудшаться самочувствие из-за продуктов, содержащих нитрит натрия, то есть от колбасы и ветчины.

Ранее гинеколог Екатерина Волкова назвала пищевые привычки, которые помогут сохранить фигуру и здоровье после 40 лет.

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