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21:37, 4 мая 2024Экономика

В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя

В Ленинградской области «Фонд друзей балтийской нерпы» спас детеныша тюленя

В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя. Об этом говорится в публикации сообщества создателей «Фонда друзей балтийской нерпы» Елены Андриевской и Вячеслава Алексеева в соцсети «ВКонтакте»

«Серенького тюлененка привезли к нам из поселка Пески», — сказано в сообщении. На опубликованных сообществом фотографиях детеныш лежит на песчаном берегу водоема. Также в субботу, 4 мая, в Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих из города Никольское была доставлена маленькая ладожская нерпа.

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Специализированный центр помощи животным расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в поселке Репино. За время его работы с 2014 года были спасены и возвращены в дикую природу более 130 ладожских кольчатых и балтийских нерп, а также серых тюленей.

В марте раненого тюлененка занесло на льдине в центр города Находка. По словам сотрудников реабилитационного центра «Тюлень», молодая ларга (или дальневосточная нерпа) «выглядела не очень». Животное спасли и доставили в реабилитационный центр в Тавричанке.

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