Россиянка описала пляж в Новой Зеландии словами «Сочи тихо отдыхает в сторонке»

Российская путешественница Марина Ершова побывала на пляже Уарарики в Новой Зеландии и рассказала, чем ее впечатлило это место. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, ей очень нравится побережье Черного моря на юге России, однако новозеландская природа восхитила ее еще больше. «Тут такие пляжи — Сочи тихо отдыхает в сторонке», — такими словами описала она свои наблюдения.

Россиянку удивили серые песчаные дюны, величественные скалы с отверстиями в форме арок и местная фауна. Туристка увидела на пляже диких тюленей и множество птиц, в том числе альбатросов, буревестников и пингвинов.

«Это место, где время замедляется, а природа призывает нас к себе, учит ценить ее красоту и величие», — заключила россиянка.

Однако не все новозеландские пляжи поражают путешественников своей красотой. Эта же тревел-блогерша посетила город Хокитика и пожаловалась, что побережье там было «самым уродским» в ее жизни.