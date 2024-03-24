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15:08, 24 марта 2024Путешествия

Россиянка побывала в Новой Зеландии и пожаловалась на «уродские пляжи»

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в городе Хокитика в Новой Зеландии и пожаловалась, что местные пляжи были «самыми уродскими» в ее жизни. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что Хокитика привлекает туристов множеством мест для посещения и развлечений. По ее словам, там проводится известный фестиваль джаза. Кроме того, город славится своими мастерскими по обработке янтаря, где можно найти уникальные украшения и сувениры. Однако от местных пляжей россиянка пришла в ужас.

«Пляжи Хокитики вызвали у нас шок и отвращение из-за огромного количества бревен, которые заполонили берега. Эти бревна, оставленные после лесозаготовок и брошенные на берегах в результате приливов и отливов, создают впечатление абсурдного пейзажа, напоминающего сцену из кошмара», — призналась путешественница, добавив, что там было неприятно даже гулять, не то что купаться.

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Несмотря на то, что власти города частично очищают пляжи от бревен, проблема все еще остается серьезной, отметила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые особенности Новой Зеландии фразой «нам, русским, не понять». В частности, ее поразила детская игра, участники которой должны бросить бездыханного опоссума как можно дальше.

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      Марина Черняк
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