Россиянка побывала в Новой Зеландии и пожаловалась на «уродские пляжи»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в городе Хокитика в Новой Зеландии и пожаловалась, что местные пляжи были «самыми уродскими» в ее жизни. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что Хокитика привлекает туристов множеством мест для посещения и развлечений. По ее словам, там проводится известный фестиваль джаза. Кроме того, город славится своими мастерскими по обработке янтаря, где можно найти уникальные украшения и сувениры. Однако от местных пляжей россиянка пришла в ужас.

«Пляжи Хокитики вызвали у нас шок и отвращение из-за огромного количества бревен, которые заполонили берега. Эти бревна, оставленные после лесозаготовок и брошенные на берегах в результате приливов и отливов, создают впечатление абсурдного пейзажа, напоминающего сцену из кошмара», — призналась путешественница, добавив, что там было неприятно даже гулять, не то что купаться.

Несмотря на то, что власти города частично очищают пляжи от бревен, проблема все еще остается серьезной, отметила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые особенности Новой Зеландии фразой «нам, русским, не понять». В частности, ее поразила детская игра, участники которой должны бросить бездыханного опоссума как можно дальше.