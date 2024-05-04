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21:16, 4 мая 2024Силовые структуры

Силовики искали членов РДК и пришли за РДС

Baza: к членам «Русского движения Стрелкова» пришли из-за РДК
Игорь Стрелков в зале суда

Игорь Стрелков в зале суда. Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

К членам «Русского движения Стрелкова» (РДС) из Тульской области пришли силовики в поисках сторонников из-за «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Baza.

Как считают в РДС, их движение пытаются опорочить и закрыть, связав с РДК.

Поводом для интереса к членам РДС стало появление огромной надписи «Свободу Стрелкову» на одном из терриконов в Тульской области в конце апреля. Как считают силовики, за акцией стоят именно члены РДК, которые хотят вступить в РДС.

Один из сторонников Стрелкова был задержан, но вскоре отпущен.

В январе этого года Игорь Стрелков был осужден на четыре года за призывы к экстремистской деятельности. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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      Марина Совина
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