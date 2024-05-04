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21:14, 4 мая 2024Бывший СССР

В Киеве назвали условие для ввода иностранных войск на Украину

Нардеп Гончаренко: Киев может попросить Запад об отправке войск при нехватке сил

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев может попросить западных союзников об отправке их солдат на Украину, если украинская армия не будет справляться самостоятельно. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью телеканалу LCI.

«Я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска — прим. "Ленты.ру")», — отметил он. Нардеп также поблагодарил главу Франции Эммануэля Макрона, предложившего ввести иностранный контингент на Украину. По словам Гончаренко, заявление французского лидера является «хорошим сигналом».

В конце февраля Макрон допустил, что Вооруженные силы Франции могут участвовать в наземных операциях на Украине. В мае он подтвердил намерение отправить войска на территорию республики.

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      Марина Совина
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