В Киеве назвали условие для ввода иностранных войск на Украину

Нардеп Гончаренко: Киев может попросить Запад об отправке войск при нехватке сил

Киев может попросить западных союзников об отправке их солдат на Украину, если украинская армия не будет справляться самостоятельно. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью телеканалу LCI.

«Я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска — прим. "Ленты.ру")», — отметил он. Нардеп также поблагодарил главу Франции Эммануэля Макрона, предложившего ввести иностранный контингент на Украину. По словам Гончаренко, заявление французского лидера является «хорошим сигналом».

В конце февраля Макрон допустил, что Вооруженные силы Франции могут участвовать в наземных операциях на Украине. В мае он подтвердил намерение отправить войска на территорию республики.