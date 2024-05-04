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20:35, 4 мая 2024Бывший СССР

Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ

Штурмовики РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника», — сказал представитель силовых структур, добавив, что российские военные продолжают зачистку очагов сопротивления.

Ранее 4 мая военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, на которое попала установка российского флага на кирпичный завод в Красногоровке. «5-я бригада Южного военного округа. Теперь основной опорный пункт ВСУ нами освобожден полностью!» — написал военкор.

Ранее в тот же день участники специальной военной операции сообщили об установлении контроля над селом Котляровка Харьковской области.

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      Варвара Кошечкина
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