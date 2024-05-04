Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ

Штурмовики РФ взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС взяли под контроль огнеупорный завод, который был ключевым и крупнейшим укрепом противника», — сказал представитель силовых структур, добавив, что российские военные продолжают зачистку очагов сопротивления.

Ранее 4 мая военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, на которое попала установка российского флага на кирпичный завод в Красногоровке. «5-я бригада Южного военного округа. Теперь основной опорный пункт ВСУ нами освобожден полностью!» — написал военкор.

Ранее в тот же день участники специальной военной операции сообщили об установлении контроля над селом Котляровка Харьковской области.