Российские бойцы сообщили о взятии под контроль села в Харьковской области

Участники СВО сообщили о взятии под контроль Котляровки в Харьковской области

Участники специальной военной операции (СВО) сообщили об установлении контроля над селом Котляровка Харьковской области. Записанное ими видеообращение опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах группа военнослужащих сообщает о взятии населенного пункта. «Продолжаем освобождать наши земли дальше. Слава России!» — говорит один из них.

Официального подтверждения взятия Котляровки со стороны Минобороны пока не поступало.

Ранее стало известно о прорыве российскими войсками линии обороны противника на купянском направлении.