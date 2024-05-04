Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:04, 4 мая 2024Бывший СССР

Российские бойцы сообщили о взятии под контроль села в Харьковской области

Участники СВО сообщили о взятии под контроль Котляровки в Харьковской области
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал « Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Участники специальной военной операции (СВО) сообщили об установлении контроля над селом Котляровка Харьковской области. Записанное ими видеообращение опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На кадрах группа военнослужащих сообщает о взятии населенного пункта. «Продолжаем освобождать наши земли дальше. Слава России!» — говорит один из них.

Официального подтверждения взятия Котляровки со стороны Минобороны пока не поступало.

Ранее стало известно о прорыве российскими войсками линии обороны противника на купянском направлении.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      МВД России объявило Зеленского в розыск

      В российском городе мужчина обнаружил девушку с пакетом на голове

      Российский хоккеист сравнил жизнь в Москве и Нью-Йорке

      Пожар на оборонном заводе в Берлине продлится всю субботу

      МВД России объявило Порошенко в розыск

      Ученые нашли бактерии для смягчения воспаления в кишечнике

      В ХАМАС назвали условие для освобождения части заложников

      Жилой дом загорелся после атаки ВСУ на Белгород

      Tesla решила судиться с индийской компанией из-за названия

      Рассказавшего правду о Благодатном огне журналиста оправдали в суде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше