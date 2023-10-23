Для белых медведей в ростовском зоопарке установят снежную горку

У белых медведей в зоопарке Ростова-на-Дону появится снежная горка

У белых медведей из зоопарка в Ростове-на-Дону появится снежная горка. Публикация об этом появилась в сообществе учреждения во «ВКонтакте».

Так, рядом с вольером медведицы Кометы установят новый выгульный вольер, в котором будет льдогенератор, создающий снег круглый год. В нем также установят песочницу с теневым навесом.

Вольер белого медведя Айона сейчас недоступен для посещений из-за ремонта. Декоративная плитка в нем будет заменена на «северный» декор из более износостойкого бетона, заново оштукатурены и покрашены стены, отремонтирована чаша бассейна.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму захотели поселить пингвинов из Южной Африки. В учреждении долго готовились к приезду экзотических животных. Перед их появлением в зоопарке установили специальные вольеры для зимнего и летнего периодов. Помимо пингвинов, в зоопарк переедут байкальские нерпы и выдры.

