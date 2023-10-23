Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:25, 23 октября 2023Моя страна

Для белых медведей в ростовском зоопарке установят снежную горку

У белых медведей в зоопарке Ростова-на-Дону появится снежная горка

Фото: Unsplash

У белых медведей из зоопарка в Ростове-на-Дону появится снежная горка. Публикация об этом появилась в сообществе учреждения во «ВКонтакте».

Так, рядом с вольером медведицы Кометы установят новый выгульный вольер, в котором будет льдогенератор, создающий снег круглый год. В нем также установят песочницу с теневым навесом.

Вольер белого медведя Айона сейчас недоступен для посещений из-за ремонта. Декоративная плитка в нем будет заменена на «северный» декор из более износостойкого бетона, заново оштукатурены и покрашены стены, отремонтирована чаша бассейна.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму захотели поселить пингвинов из Южной Африки. В учреждении долго готовились к приезду экзотических животных. Перед их появлением в зоопарке установили специальные вольеры для зимнего и летнего периодов. Помимо пингвинов, в зоопарк переедут байкальские нерпы и выдры.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о помощи украинской разведки в сборе данных о России для ЦРУ

      Назван способ понравиться арендодателю

      Темнокожего регбиста захотели дисквалифицировать за расизм

      В России собрались запретить поставки рыбы с Фарер

      Россияне сделали «бутерброд» массой 5,9 септиллиона килограммов

      Депутата Госдумы призвали проверить за слова об уничтожении 20 процентов россиян

      Генпрокуратура проверит слова уволенного из шоу Соловьева политолога о Захаровой

      В России назвали ошибкой одобрение Эрдоганом вступления Швеции в НАТО

      Одна деталь на новом видео Виктории Бони в купальнике возмутила фанатов

      Администрация Эрдогана опровергла выдворение руководства ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости