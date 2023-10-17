Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:42, 17 октября 2023Моя страна

В крымском зоопарке поселят пингвинов из Южной Африки

KP.RU: в зоопарке Крыма поселят пингвинов из Южной Африки

Фото: Günter Lenz / Globallookpress.com

Первых пингвинов из Южной Африки захотели привезти в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на директора учреждения Виктора Жиленко.

Собеседник издания отметил, что семеро новых подопечных уже на пути в новый дом. «Кстати, это первые пингвины, которые будут жить на территории крымского зоопарка», — подчеркнул Жиленко, добавив, что вместе с пингвинами в стенах зоопарка поселятся байкальские нерпы и выдры.

Директор зоопарка признался, что в учреждении долго готовились к приезду экзотических животных. Перед их появлением в зоопарке установили специальные вольеры для зимнего и летнего периодов.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае супруги спасли раненую краснокнижную птицу.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России объявили охоту за миллиардами, пропавшими из «Роснано» при Чубайсе. Почему его обвиняют в госизмене?

    Российские туристы массово устремились в одну страну Средней Азии

    На Украине предъявили обвинения главе ЛНР

    Названа доля отечественных IT-компаний на российском рынке

    Мужу политолога Шульман предсказали банкротство из-за долга по аренде

    Инструктор по йоге назвала упражнения для снятия отеков в ногах и руках

    Объяснены остановки торгов на бирже в Петербурге

    В московской квартире обвиняемой в торговле людьми матери 15 детей нашли оружие

    В Грузии анонсировали создание собственных беспилотников

    Раскрыта стоимость сумки Джулии Фокс в виде сапога

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости