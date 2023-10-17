В крымском зоопарке поселят пингвинов из Южной Африки

KP.RU: в зоопарке Крыма поселят пингвинов из Южной Африки

Первых пингвинов из Южной Африки захотели привезти в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на директора учреждения Виктора Жиленко.

Собеседник издания отметил, что семеро новых подопечных уже на пути в новый дом. «Кстати, это первые пингвины, которые будут жить на территории крымского зоопарка», — подчеркнул Жиленко, добавив, что вместе с пингвинами в стенах зоопарка поселятся байкальские нерпы и выдры.

Директор зоопарка признался, что в учреждении долго готовились к приезду экзотических животных. Перед их появлением в зоопарке установили специальные вольеры для зимнего и летнего периодов.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае супруги спасли раненую краснокнижную птицу.