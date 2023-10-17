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14:30, 17 октября 2023Моя страна

В Пермском крае супруги спасли раненую краснокнижную птицу

В Чайковском супруги Злобины спасли краснокнижного беркута с подбитым крылом

Фото: Ian Duffield / Shutterstock / Fotodom

Супруги Злобины из Удмуртии спасли раненого краснокнижного беркута во время рыбалки в городе Чайковском, Пермский край. Об этом сообщает KP.RU.

Когда муж с женой вышли из машины по прибытии на рыбалку, они заметили стаю ворон, кружащуюся над птицей с подбитым крылом. Злобины отогнали ворон, а затем обернули беркута в мешок, посадили в автомобиль и отвезли домой. Там они поселили его в сарае и кормили мясом.

Через два дня к ним пришел сотрудник Минприроды с ветеринарами, которые определили, что птице необходима ампутация крыла. «К этому времени я нашла в Перми Семена Филипповского, который пообещал выходить птицу. Позвонила в Росприроднадзор и обо всем рассказала. Мне ответили, что нужно написать заявление в московский Росприроднадзор, чтобы те дали добро на лечение. Я пообещала, что все напишу, но сперва беднягу надо вылечить, и мы поехали в Пермь», — рассказала Альфия Злобина.

Когда птицу передали Филлиповскому, он сразу узнал в ней краснокнижного беркута. Он занесен в Красные книги России, Башкортостана, Удмуртии, Кирова и Республики Коми и имеет первую категорию редкости, как находящийся под угрозой исчезновения. Птица оказалась самкой, ее назвали Василисой.

Филлиповский опубликовал в своей группе сбор средств, так как операция была дорогостоящей. Процедура прошла успешно. Более того, ветеринарам удалось сохранить Василисе крыло. Однако вероятность летального исхода сохраняется в течение трех дней после операции.

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    Карина Черных
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