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17:06, 23 октября 2023Путешествия

Два самолета пролетели в 76 метрах друг от друга и едва избежали столкновения

Oregon Live: самолет Alaska Airlines едва избежал столкновения с бортом SkyWest

Два пассажирских самолета едва избежали столкновения в аэропорту Портленда, США. Лайнеры пролетели всего в 76 метрах друг от друга, сообщило издание Oregon Live.

Инцидент произошел 16 октября во время шторма. Самолет Alaska Airlines готовился к посадке, но был вынужден прервать приземление и уйти на второй круг из-за ветра. При этом с параллельной взлетно-посадочной полосы поднялся борт SkyWest.

Воздушные суда оказались на опасно близком расстоянии друг от друга — 250 футов (76,2 метра). Следуя инструкциям диспетчера, самолет Alaska Airlines сменил траекторию и увеличил дистанцию с другим лайнером. Не уточняется, сколько пассажиров было на бортах.

«Безопасность полета ни в коем случае не была поставлена ​​под угрозу», — сказано в заявлении перевозчика SkyWest. В Alaska Airlines подтвердили, что проводят проверку инцидента. По данным источника, расследованием происшествия занимается Федеральное агентство гражданской авиации США.

Ранее самолет авиакомпании TUI попал в шторм «Бабет» в Великобритании и совершил жесткую посадку. При приземлении борт выкатился за пределы полосы и увяз в грязи. Из-за непредвиденной ситуации авиагавань пришлось на время закрыть.

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      Мария Борисова
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