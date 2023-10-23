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13:22, 23 октября 2023Путешествия

Севший в шторм пассажирский самолет выкатился за пределы полосы и увяз в грязи

Daily Mail: самолет TUI сел в шторм «Бабет» и выкатился за пределы полосы

Самолет авиакомпании TUI попал в шторм «Бабет» и совершил жесткую посадку в аэропорту Лидс-Брэдфорд. При приземлении он выкатился за пределы полосы и увяз в грязи, сообщил Daily Mail.

По данным таблоида, у летевшего с Корфу воздушного судна возникли трудности при заходе на посадку днем 20 октября. Из-за сильного ветра посадка Boeing 737-800 была жесткой, самолет выкатился на траву, однако 195 пассажиров и членов экипажа не пострадали.

Один из участников рейса описал полет как «немного драматичный», но отметил, что все люди на борту севшего в шторм лайнера были совершенно спокойны. «Нам потребовалось около часа, чтобы высадиться из самолета, потому что экстренные службы приехали, чтобы убедиться, что борт в безопасности, прежде чем нас эвакуировать», — добавил очевидец.

Отмечается, что из-за произошедшего авиагавань закрыли до утра 21 октября. При этом некоторые путешественники раскритиковали действия руководства, которое не держало их в курсе событий по поводу работы аэропорта. «Полный бардак», — написал один из них в соцсетях.

Ранее на Великобританию обрушился шторм «Бабет», который вызвал наводнения в нескольких регионах. Жители страны сравнили непогоду с библейским дождем.

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      Мария Борисова
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