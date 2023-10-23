Главы МИД ЕС обсудили выделение Украине новых денег для вооружения

Глава МИД Венгрии Сийярто: в ЕС обсудили выделение 20 миллиардов евро ВСУ

Главы МИД Европейского союза (ЕС) обсудили выделение Украине новых денег на вооружения. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Мы обсуждали документ Европейской комиссии, в котором говорится о гарантиях безопасности для Украины, включая предоставление ей в ближайшие четыре года в общей сложности 20 миллиардов евро. Это огромная сумма, которую страны ЕС хотят потратить на дополнительные поставки вооружений на Украину», — рассказал министр.

Отмечается, что документ был подготовлен верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В тексте основное внимание уделяется гарантиям безопасности для Украины.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС окружен «огненным кольцом» конфликтов, которое непрерывно сжимается.