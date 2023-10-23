Работавший в спецслужбах Израиля россиянин рассказал о тайнах вторжения ХАМАС

Работавший в спецслужбах Израиля россиянин Гор рассказал о тайнах атаки ХАМАС

Равид Гор (на переднем плане) на службе в ЦАХАЛ. Фото: из личного архива Равида Гора

Россиянин Равид Гор, в прошлом боец Армии обороны Израиля — ЦАХАЛ — и сотрудник израильских спецслужб, в интервью «Ленте.ру» рассказал о тайнах атаки ХАМАС, которая была совершена 7 октября.

По мнению Гора, израильские спецслужбы в последние годы стали слишком полагаться на искусственный интеллект и автоматические пулеметы на вышках. Когда палестинские снайперы расстреляли камеры наблюдения и каким-то образом нейтрализовали пулеметы, отпор им должны были дать бойцы на передовых позициях, но они оказались не готовы.

«Причина банальна — солдаты в Израиле просто расслабились: это вам не суровая служба в России, где можно месяцами не видеть дом. Бойцы ЦАХАЛ получают право на увольнение раз в 2-3 недели, а приближенные к командирам и вовсе бывают дома каждую неделю», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Как отмечает Гор, командование объясняет это заботой о солдатах: они испытывают трудности и напряжение, а значит, им нужно регулярно отдыхать на гражданке и снимать стресс. Они так и делают — отдыхают и, расслабленные, возвращаются в казармы.

«Очевидцы рассказывали, что в штабе бригады ЦАХАЛ в момент прорыва боевиков ХАМАС была всего половина от штатной численности бойцов — остальные находились дома и отмечали праздник Симхат Тора. А те, что находились на службе, судя по всему, расслабились или положились на искусственный интеллект, потеряв время», — заключил он.

Ранее Равид Гор рассказал о борьбе с террористами в еврейском государстве. Полную версию интервью с ним можно прочитать здесь.

Нападение боевиков ХАМАС на приграничные районы Израиля, совершенное 7 октября, спровоцировало очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке. После массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа подразделения радикального палестинского движения проникли на территорию Израиля — это вторжение стало крупнейшим с 1973 года. В ходе операции, которую палестинцы назвали «Аль-Акса», не выжило около 1300 израильтян, примерно 200 мирных жителей оказались в заложниках.

