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07:13, 23 октября 2023Силовые структуры

Работавший в спецслужбах Израиля россиянин рассказал о борьбе с террористами

Работавший в спецслужбах Израиля россиянин рассказал о борьбе против террористов
Солдаты ЦАХАЛ

Солдаты ЦАХАЛ. Фото: из личного архива Равида Гора

Россиянин Равид Гор, в прошлом боец Армии обороны Израиля — ЦАХАЛ — и сотрудник израильских спецслужб, в интервью «Ленте.ру» рассказал о борьбе с террористами в еврейском государстве.

В 2004 году в Израиле была создана Служба охраны общественного транспорта — и Гор вошел в один из первых наборов сотрудников. По его словам, в тот момент службе были очень нужны кадры: в нулевые автобусы в Иерусалиме взрывались чуть ли не каждый месяц.

«Однажды я сам едва не сел в такой автобус: вышел из дома и понял, что забыл свое удостоверение, дающее мне право на бесплатный проезд. Вернулся домой, расстроился, что пропустил автобус, а потом узнал, что он взорвался», — отметил Гор.

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Фактически каждый житель Иерусалима или его родственник в то время был свидетелем теракта. Поэтому для сотрудников Службы охраны общественного транспорта главной задачей стало обозначить свое присутствие на транспортных объектах. Потенциальные преступники должны были видеть, что на линии много охраны, которая внимательно следит за происходящим и подходит для проверки ко всем подозрительным лицам.

«Задача охранников — перехватить потенциального злоумышленника до того, как он подойдет к остановке или автобусу. Нам говорили так: "При взгляде на вас террорист должен захотеть взорваться в другом месте"», — подчеркнул Равид Гор.

Полную версию интервью с Равидом Гором можно прочитать здесь.

Нападение боевиков ХАМАС на приграничные районы Израиля, совершенное 7 октября, спровоцировало очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке. После массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа подразделения радикального палестинского движения проникли на территорию Израиля — это вторжение стало крупнейшим с 1973 года. В ходе операции, которую палестинцы назвали «Аль-Акса», не выжило около 1300 израильтян, примерно 200 мирных жителей оказались в заложниках.

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      Владимир Шарапов
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