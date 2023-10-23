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15:18, 23 октября 2023Моя страна

Из Самары в Похвистнево запустят новый электропоезд

Из Самары в Похвистнево запустят новый улучшенный электропоезд ЭП2Д

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На станции Самара презентовали новый электропоезд ЭП2Д («Электропоезд пассажирский 2-й серии демиховский»), который в 2024 году впервые запустят в город Похвистнево. Об этом сообщает KP.RU.

Известно, что до этого на восточном (похвистневском) направлении отсутствовали скоростные поезда, в то время как в направлении Сызрани, Тольятти и Жигулевска сообщение обслуживается современными составами «Ласточка». Таким образом, в настоящее время от Самары до Похвистнева (через Кинель и Отрадный) поезд ходит четыре раза в день, а время в пути составляет 2 часа 40 минут.

В свою очередь поезда ЭП2Д получили современную кабину, напоминающую кабину «Ласточки». Внутри он представляет собой электричку с двумя тамбурами и креслами по три в ряд друг напротив друга. Кроме того, в них улучшили шумоизоляцию, а также установили кондиционеры и камеры видеонаблюдения. Поезда также оснастили подъемниками для инвалидных колясок, креплениями для велосипедов и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

В сентябре сообщалось, что пригородные поезда, следующие по маршруту КазаньУльяновск, начнут ходить быстрее благодаря модернизации.

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      Карина Черных
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