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11:23, 23 октября 2023Экономика

Курс доллара упал

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже 95 рублей. Такой отметки американская валюта достигла впервые с 13 сентября, свидетельствуют данные площадки.

В нижней точке доллар торговался на уровне 94,9 рубля. Курс евро опустился ниже 101 рубля и на минимуме составлял 100,6 рубля.

Курс доллара от TradingView

Российская валюта укрепляется на фоне приближения налогового периода, в который экспортеры продают валютную выручку. Эксперты БКС Экспресс объясняют, что текущий рост рубля обеспечен не столько увеличением предложения долларов и юаней, сколько сокращением спроса на них. Они также считают, что вероятность того, что национальная валюта продолжит укрепляться, высока.

В октябре опрос Банка России показал, что экономисты ухудшили прогнозы курсу рубля в 2023 году. В октябре-декабре 2023 года прогноз по курсу рубля находится на уровне 96 рублей за доллар, а в 2024 году — 94 рубля, хотя в сентябре было 89,9 рубля.

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      Мария Грушко
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