В России спрогнозировали инфляцию по итогам года

Опрошенные ЦБ РФ экономисты предсказали инфляцию 7 процентов по итогам 2023 года

Российские эксперты прогнозируют инфляцию по итогам 2023 года на уровне семи процентов, тогда как в сентябре их оценка составляла 6,3 процента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ежемесячного опроса, который проводит Банк России среди экономистов из различных организаций.

Роста цен в четыре процента, необходимостью возвращения к которому ЦБ ранее обосновывал ужесточение денежно-кредитной политики, эксперты раньше 2025 года не ждут. Их прогноз по инфляции на 2024 год вырос до 5,1 процента с сентябрьских 4,5 процента.

ВВП России по версии 28 специалистов вырастет на 2,5 процента. Консенсус-прогноз по этому показателю вырос за месяц на 0,3 процентных пункта. Средний валютный курс в октябре-декабре 2023 года ожидается на уровне 96 рублей за доллар, а в 2024 году — 94 рубля против 89,9 рубля по опросу месячной давности.

По данным на 16 октября инфляция в годовом выражении в России составила 6,39 процента. Зампред Центробанка Алексей Заботкин ранее отмечал, что по итогам 2023 года показатель окажется ближе к верхней границе прогноза в шесть-семь процентов, озвученного регулятором.