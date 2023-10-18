Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:38, 18 октября 2023Экономика

В России замедлилась инфляция

Инфляция в России с 10 по 16 октября замедлилась до 0,15 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России за неделю с 10 по 16 октября 2023 года инфляция замедлилась до 0,15 процента. Об этом сообщается в публикации Росстата.

За предыдущие семь дней показатель был зафиксирован на уровне 0,24 процента. С начала октября потребительские цены в стране выросли на 0,45 процента, а с начала года — на 5,07 процента. По данным на 16 октября, инфляция в годовом выражении в России составила 6,39 процента, сообщило ведомство.

Среди продовольственных товаров заметнее всего подешевели овощные консервы для детского питания (на 0,4 процента), творог (на 0,2 процента) и сахар-песок (на 0,1 процента). При этом куриные яйца подорожали на 3 процента, а свинина и мясо кур — на 0,9 процента.

Материалы по теме:
Что такое инфляция? Почему растут цены на товары и услуги
Что такое инфляция?Почему растут цены на товары и услуги
19 марта 2023
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат. Почему это приведет к мировому кризису?
Рост цен заставляет людей по всему миру требовать повышения зарплат.Почему это приведет к мировому кризису?
22 марта 2023

Из непродовольственных товаров заметнее всего менялись цены на бытовую технику и электронику. Так, стоимость телевизоров выросла на 1,2 процента, а пылесосов и смартфонов на 1,1 и 0,7 процента соответственно.

Снизились за неделю цены на бензин и дизельное топливо — на 0,3 процента. В то же время существенно подорожал проезд на общественном транспорте: на 6,7 процента выросли тарифы в метро и на 3,2 процента на проезд на трамвае.

Ранее Центробанк в докладе «О чем говорят тренды» допустил, что к концу 2023 года уровень инфляции в России может превысить прогнозируемые 6-7 процентов при сохранении месячного роста цен вблизи высоких уровней 2021 года в ближайшие месяцы. В январе-сентябре базовая инфляция (без учета изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей) в стране составила 4,6 процента и превысила целевой уровень, установленный руководством регулятора на отметке в четыре процента.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о взрыве сбитой над Севастополем ракеты

    Названо число покинувших дома жителей Израиля из-за конфликта с Палестиной

    В Подмосковье задержали авторитетного преступника

    Россиянин поджег дом с пожилым мужчиной и похитил оттуда телевизор

    Ученые предложили правило пяти секунд для защиты от COVID-19

    Зеленский встретился с премьер-министром Румынии

    Братьев Запашных вызвали в Госдуму для объяснения видео с избиением тигров

    Водителю прислали штраф в 136 миллионов рублей за одно превышение скорости

    Бойцы ОМОНа скрутили напавших с ножом на охрану отеля

    В школах отменили всероссийские контрольные по английскому языку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости