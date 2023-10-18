В России замедлилась инфляция

Инфляция в России с 10 по 16 октября замедлилась до 0,15 процента

В России за неделю с 10 по 16 октября 2023 года инфляция замедлилась до 0,15 процента. Об этом сообщается в публикации Росстата.

За предыдущие семь дней показатель был зафиксирован на уровне 0,24 процента. С начала октября потребительские цены в стране выросли на 0,45 процента, а с начала года — на 5,07 процента. По данным на 16 октября, инфляция в годовом выражении в России составила 6,39 процента, сообщило ведомство.

Среди продовольственных товаров заметнее всего подешевели овощные консервы для детского питания (на 0,4 процента), творог (на 0,2 процента) и сахар-песок (на 0,1 процента). При этом куриные яйца подорожали на 3 процента, а свинина и мясо кур — на 0,9 процента.

Из непродовольственных товаров заметнее всего менялись цены на бытовую технику и электронику. Так, стоимость телевизоров выросла на 1,2 процента, а пылесосов и смартфонов на 1,1 и 0,7 процента соответственно.

Снизились за неделю цены на бензин и дизельное топливо — на 0,3 процента. В то же время существенно подорожал проезд на общественном транспорте: на 6,7 процента выросли тарифы в метро и на 3,2 процента на проезд на трамвае.

Ранее Центробанк в докладе «О чем говорят тренды» допустил, что к концу 2023 года уровень инфляции в России может превысить прогнозируемые 6-7 процентов при сохранении месячного роста цен вблизи высоких уровней 2021 года в ближайшие месяцы. В январе-сентябре базовая инфляция (без учета изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей) в стране составила 4,6 процента и превысила целевой уровень, установленный руководством регулятора на отметке в четыре процента.