Названы последствия утечек персональных данных россиян

«Гарда»: половине россиян чаще звонят мошенники из-за утечек персональных данных

Примерно половине россиян чаще звонят мошенники и приходит спам из-за утечек их персональных данных. Такие последствия назвал 51 процент опрошенных участников исследования компании «Гарда», результаты которого были представлены на конференции «Защита данных: сохранить все».

«29 процентов обнаружили взлом аккаунтов соцсетей, по четыре процента — сталкивались со взломом аккаунтов госуслуг и банковских приложений, понесли финансовые потери, стали жертвами шантажа и вымогательства, а также не заметили никаких последствий вовсе. При этом лишь два процента опрошенных столкнулись с такими действиями, как мошенничество с недвижимостью, открытие фирм-однодневок и им подобными», — рассказали «Ленте.ру» в компании «Гарда».

Говоря о суммах потерь, 39 процентов участников исследования назвали цифры до 10 тысяч рублей, столько же респондентов лишились до 100 тысяч. До миллиона рублей потеряли 9 процентов россиян, и по одному проценту опрошенных столкнулись с утерей до пяти миллионов рублей и выше этой суммы.

«Меньше всего утечкам подвергаются учащиеся — 42 процента, больше всего — руководители и топ-менеджеры — 73 процента. Это может говорить о том, что злоумышленники выбирают жертв таким образом, чтобы гарантировать себе максимальную финансовую выгоду», — уточнили в компании «Гарда».

Отмечается, что больше половины опрошенных (51 процент) не предпринимают никаких действий после инцидентов, связанных с утечками персональных данных. Примерно каждый пятый или пишет плохой отзыв о компании, которая столкнулась с проблемой (18 процентов), или пишет в саму компанию (17 процентов). Лишь каждый десятый россиянин направляет жалобу в надзорные органы, а два процента подают в суд.

Ранее россиянам рассказали об уловках создателей мошеннических банковских приложений. Исследование показало, что каждый третий житель страны сталкивался с таким ПО, а некоторые теряли из-за этого деньги.