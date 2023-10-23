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11:25, 23 октября 2023Ценности

Лисовец оценил внешность российских женщин в шубах словами «выглядит смешно»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец оценил внешность российских женщин в шубах из натурального меха словами «выглядит смешно». Его комментарий публикует «Леди Mail.ru».

Эксперт отметил, что россиянки считают данный предмет гардероба признаком финансовой состоятельности, однако, по его мнению, указанная одежда не украшает ее обладательницу.

«На мой взгляд, сегодня женщина в шубе выглядит очень смешно. Если у вас она есть — носите, ради бога, я не против. Но имейте в виду, что никакого отношения ни к стилю, ни к моде вы в такой верхней одежде не имеете», — заявил собеседник издания. В качестве альтернативы он посоветовал выбирать подобные изделия из искусственных материалов.

Ранее в октябре Лисовец назвал россиянкам детали в образе, которые выдают в них провинциалок. В первую очередь специалист призвал не носить солнцезащитные очки на кончике носа, а также отказаться от накладных и наращенных ресниц. Помимо этого, эксперт выделил косички на голове и накачанные губы.

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      Алина Гостева
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