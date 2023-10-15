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15:18, 15 октября 2023Ценности

Лисовец назвал россиянкам выдающие в них провинциалок детали в образе

Стилист Лисовец: косички и накачанные губы выдают в россиянках провинциалок

Фото: Look Studio / Reuters

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянкам детали в образе, которые выдают в них провинциалок. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman.ru.

В первую очередь специалист призвал не носить солнцезащитные очки на кончике носа, а также отказаться от накладных и наращенных ресниц. Помимо этого, эксперт выделил косички на голове и накачанные губы. «Сегодня эти раздутые губы, к счастью, отходят. Так что девушка, которая до сих стремится накачать губы, может забыть про стиль и моду», — высказался он.

Среди прочего собеседник издания также назвал антитрендом нарисованные брови, часы со стразами и высокую бейсболку.

Еще наши девушки очень любят платье-сарафан с рукавами-фонариками, глубоким вырезом и длина ни мини, ни макси. Принт советского ситца. Этот наряд лучше прочих подчеркивает провинциальность

Владислав Лисовец стилист

Вдобавок стилист посоветовал внести в стоп-лист приталенную джинсовую куртку и джинсы скинни. «Скинни может носить только супермодница. Девушка с очень стильной стрижкой. Это единичные варианты», — уточнил он.

Кроме того, Лисовец обратил внимание на вышедшие из моды меховые жилеты, шубы и прически. По его словам, волосы должны быть уложены в слегка небрежную, естественную укладку. «Высокий хвост на макушке или подчеркнуто сложная идеальная прическа — это не про моду. Забудьте», — дополнил он.

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В заключение Лисовец отметил излюбленные украшения женщин. «Это еще советское наследие, когда на шее у женщины золотая цепочка с кулончиком, и она не снимается: и под платье, и под футболку с джинсами, и на работу, и на природу», — подытожил он.

Ранее в октябре Лисовец раскритиковал внешность россиянок из-за перекачанных губ. По словам эксперта, многие соотечественницы корректируют внешность до неестественного состояния.

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    Екатерина Ештокина
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