В России пожаловались на убытки отрасли из-за новых пошлин

Глава Кузбасса Цивилев заявил об убытках для алюминиевой отрасли из-за пошлин

Алюминиевую отрасль следует вывести из-под введенных с 1 октября курсовых пошлин, в противном случае предприятия будут работать себе в убыток. С такой просьбой со ссылкой на ситуацию, сложившуюся на Новокузнецком алюминиевом заводе (НкАЗ, принадлежит «Русалу»), в правительство обратился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает РБК.

Как следует из документов, с которыми ознакомилось издание, применение новых пошлин приведет к убытку для НКаЗ в размере 485 миллионов рублей по итогам 2023 года и в размере 3,36 миллиарда рублей в 2024-м. Причиной такой динамики стали санкции и мировая конъюнктура, заявил Цивилев.

Из восьми миллионов тонн сырья, которые каждый год покупают алюминиевые заводы «Русала», пять миллионов тонн приходится завозить из-за рубежа. При этом поставки из Австралии пришлось прекратить, а Николевский глиноземный завод на Украине для компании потерян после начала боевых действий на территории республики.

В результате приходится завозить сырье из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также из ирландского завода «Огиниш», цена на продукцию которого из-за подорожания газа в 2022 году также увеличилась в два раза. Китайские законы не позволяют вернуть НДС при экспорте глинозема, что дополнительно дает потерю 14 миллиардов рублей.

В совокупности с ростом затрат на электроэнергию и транспорт себестоимость продукции «Русала» выросла на 9,6 процента. Однако поставки на внутренний рынок идут по регулируемым ценам, так что выручить может только экспорт.

Губернатор предложил отменить пошлины в отношении сплавов, которые составляют 82 процента всей продукции НКаЗ. В этом случае производство тоже будет работать с убытками, но некритичного уровня, что позволит сохранить предприятие и коллектив.

Курсовые пошлины действуют с 1 октября, они введены до конца 2024 года. При среднем курсе рубля менее 80 рублей за доллар сборы обнуляются. Максимума в семь процентов они достигают при курсе выше 95 рублей. По оценкам правительства, такие меры принесут в бюджет 775 миллиардов рублей.

