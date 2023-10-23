На Украине мужчина попытался уплыть от желающих вручить повестку военкомов

В Хмельницкой области мужчина попытался уплыть от вручающих повестки военкомов

В Хмельницкой области мужчина попытался уплыть от сотрудников военкомата, желающих вручить ему повестку. Об этом сообщает украинское издание Vesti.ua.

Журналисты опубликовали видео из соцсетей, на котором мужчина пытается вплавь скрыться от преследующих его военкомов. Для этого он прыгнул в реку и уплыл под мост.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что по итогу мониторинга военно-врачебных комиссий на Украине был выявлен ряд нарушений, в том числе прав граждан во время их прохождения.