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18:04, 23 октября 2023Мир

В ЕС рассказали о выборе между плохим и очень плохим будущим

Глава ЕП Метсола: ЕС приходится выбирать между плохим и очень плохим будущим

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) сейчас находится перед выбором между плохим и очень плохим будущим. На стоящие перед объединением сложности посетовала глава Европарламента Роберта Метсола, передает ТАСС.

«Мы сейчас в моменте принятия решений, сейчас нет простых решений, есть только плохие и очень плохие решения», — сказала она. Среди вызовов для Запада и Евросоюза она назвала ХАМАС, российскую спецоперацию на Украине, конфликт между Арменией и Азербайджаном и гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

Кроме того, глава Европарламента призвала срочно укрепить роль ЕС и Запада, а также «не допустить усталости от Украины».

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС окружен «огненным кольцом» конфликтов, которое непрерывно сжимается. По его словам, речь идет не только об Украине, но и о ситуации в Армении и Азербайджане, государствах Сахеля и о нестабильности на Западных Балканах.

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      Алина Гончарова
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