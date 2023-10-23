Погоню за медведем с телятами и трактором сняли на видео на Курилах

В селе Рейдово на Итурупе сняли на видео разгуливающего по дорогам медведя

Жители курильского острова Итуруп заметили разгуливающего по дорогам местного села медведя и сняли его на видео. Ролик был опубликован в Telegram-канале газеты «Красный маяк».

На кадрах запечатлена своеобразная погоня за хищником: автор ролика движется по дороге на тракторе, также видна пара телят, бегущих вслед за хищником. Медведь при этом не проявляет агрессии и предпринимает попытки скрыться.

Уточняется, что видео было снято на улице Лесной в селе Рейдово. «Будьте осторожны!» — говорится в подписи к посту.

Ранее туристы обнаружили следы медведя на магнитном песке у Белых скал острова Итуруп. На записи были запечатлены крупные отпечатки лап хищника на пляже с титано-магнетитовым вулканическим песком.