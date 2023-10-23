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12:00, 23 октября 2023Россия

В России назвали причину многотысячных потерь ВСУ за последние недели

Депутат Швыткин объяснил многотысячные потери ВСУ активной обороной РФ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России успешно используют активную оборону в зоне специальной военной операции (СВО). Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил многотысячные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние недели заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Кроме того, те образцы вооружения и техники, которые у нас есть, уже показали свою высокую эффективность. Сегодня вся оборонная промышленность стран Запада и США работает на военный потенциал Украины. При этом наша страна обходится собственными силами», — заявил Швыткин.

Наши подразделения очень успешно используют активную оборону, как переламывание противника и уничтожение крупных сил, используя пути маневрирования

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне

По словам депутата, оборонно-промышленный комплекс России на сегодняшний день высокоэффективен и надежен.

«Мы сумели своевременно и правильно отреагировать на те вызовы в военной сфере, которые были поставлены странами Запада. Мы активно внедряем те силы и средства на вооружение, которые позволяют нашим подразделениям добиваться успеха на поле боя. Даже те же ракеты ATACMS, которые в ограниченном количестве поступили на вооружение ВСУ, наши средства ПВО достаточно успешно подавляют», — добавил он.

Помимо этого, успех ВС России строится на умелом командовании военных под руководством Генерального штаба Вооруженных сил России, отметил Швыткин.

«Безусловно, это все при мужестве и героизме наших подразделений», — заключил парламентарий.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ за последние две-три недели понесли многотысячные потери. Он уточнил, что число жертв украинской стороны значительно выросло после начала активных действий российских войск.

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      Варвара Кошечкина
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