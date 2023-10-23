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07:36, 23 октября 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о многотысячных потерях ВСУ за последние недели

Советник главы ДНР Гагин заявил о многотысячных потерях ВСУ за последние недели

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние две-три недели понесли многотысячные потери. Об этом РИА Новости рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Он уточнил, что число жертв украинской стороны значительно выросло после начала активных действий российских войск. «Эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то она составляет уже сотни единиц», — сказал чиновник.

Гагин также отметил, что запасы поставленных Западом вооружений у Киева начинают иссякать, и «без новой помощи Украина не выстоит».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что за минувшие сутки потери ВСУ только на южнодонецком направлении превысили 200 человек. За день до этого в ходе российских ударов украинские войска там же потеряли до 140 бойцов.

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      Марина Совина
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