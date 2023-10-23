Минобороны раскрыло потери ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: Киев потерял на южнодонецком направлении более 200 солдат

За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении превысили 200 человек. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Помимо поражения мест скопления живой силы, также были уничтожены пункт управления беспилотной авиацией и один танк.

22 октября Чехов рассказал, что в ходе ударов украинские войска потеряли до 140 бойцов.