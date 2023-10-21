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14:21, 21 октября 2023Россия

Российские военные в ДНР отразили 10 атак ВСУ и уничтожили склад боеприпасов

Российские военные в ДНР отразили десять атак ВСУ и уничтожили склад боеприпасов

Фото: РИА Новости

Российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) отразили десять атак штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили полевой склад боеприпасов. Об этом в субботу, 21 октября, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Уточняется, что на красно-лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад противника около Ямполовки, а в районе Первомайского уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Отмечается, что общие потери противника на этом направлении составили до 100 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Также сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили три самолета и один вертолет ВСУ. По данным российского военного ведомства, среди них один бомбардировщик Су-24, два многоцелевых истребителя МиГ-29 и один вертолет Ми-8. Где именно были перехвачены боевые самолеты Украины, не уточняется.

Оружие России
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      Игорь Дмитров
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