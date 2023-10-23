Появились кадры с места взрыва газа в российской пятиэтажке

Появились кадры с места взрыва газа в Котельниково Волгоградской области

Появились кадры с места взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Котельниково Волгоградской области. Видео с места публикует в kp.ru Telegram-канале.

На записи видно, что квартира на верхнем этаже охвачена огнем. Густой дым валит из трех окон, один балкон сильно поврежден.

По данным МЧС, пожар охватил две квартиры россиян. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Всего на месте работаю 47 специалистов и 24 единицы техники. Пострадали два человека, еще одного спасти не удалось.

О ЧП стало известно ранее 23 октября.